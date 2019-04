Brandweermannen in opspraak na verduisteren ring

De ring lag op de bodem. Ze verkochten die, gehuld in hun brandweeruniform, aan een juwelier. Toen die naar hun smaak met een te karig bod kwam, zouden ze hebben gezegd dat de opbrengst naar 'de brandwondenstichting' zou gaan. Ze hielden het geld zelf.



Het Openbaar Ministerie bood de verdachten van 'verduistering in vereniging' een schikking van 400 euro aan. Eén van de brandweermannen heeft dat bedrag inmiddels betaald.



De zaak volgt op de schorsing in januari van een brandweerman die - ook 'gewoon' in brandweertenue - 150 euro had gestolen van een bejaarde vrouw in een scootmobiel, in een supermarkt aan de Sloterkade.



Justitie legde weer drie andere Amsterdamse (oud-)brandweermannen vorige week strafbeschikkingen van 500 euro op voor het beledigen van commandant Leen Schaap - nadat voor het bedreigen van hun baas onbewezen was gebleven.



Schaap heeft zich de woede van de hardliners binnen 'de uitrukdienst' op de hals gehaald met zijn pogingen - aanvankelijk in opdracht van oud-burgemeester Eberhard van der Laan - het korps van een 'wittemannenbolwerk' vol racisme en seksisme te moderniseren tot een eigentijdse organisatie. Sinds zijn aantreden spelen tal van zaken waarin (het gebrek aan) integriteit van de hoofdstedelijke brandweermannen centraal staat.



