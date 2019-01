Brandweerman geschorst om stelen van bejaarde vrouw

De brandweerman was met zijn hele ploeg, in uniform, boodschappen aan het doen toen het slachtoffer bij de kassa per ongeluk het geld liet vallen tijdens het afrekenen. De brandweerman zag dat, raapte de biljetten stiekem op en stak die in zijn zak.



Dat bleek toen de recherche onderzoek deed na de aangifte van het slachtoffer: het gebeurde was vastgelegd door de beveiligingscamera's.



De brandweerman is met onmiddellijke ingang geschorst en zal waarschijnlijk worden ontslagen.



Zware overtredingen

Justitie kon donderdagmorgen nog niet zeggen of de brandweerman strafrechtelijk wordt vervolgd voor verduistering.



Het is het zoveelste incident rond Amsterdamse brandweerlieden die zich niet houden aan de regels en integriteitscodes sinds de korpsleiding daar streng tegen optreedt.



Sinds het aantreden van commandant Leen Schaap, die medio 2016 door burgemeester Eberhard van der Laan is aangesteld om orde op zaken te stellen, is al meer dan vijftig keer opgetreden tegen brandweerlieden die zware overtredingen hadden begaan en zijn al zes brandweermannen ontslagen vanwege ernstig wangedrag.