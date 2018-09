Brandweerkazerne Ouderkerk aan de Amstel dicht

De belangrijkste reden voor het besluit is het aanhoudende personeelstekort.



"De brandweer kampt al jaren met een personeelstekort voor kazerne Ouderkerk," schrijft de kazerne in een persbericht. De afgelopen jaren zijn er diverse wervingsacties geweest om nieuwe vrijwilligers aan te trekken. "Die nieuwe vrijwilligers kwamen er ook, maar mede door de uitstroom van personeel bleef het tekort bestaan."



Vrijwilligers

Gemeente Ouder-Amstel en Brandweer Amsterdam-Amstelland betreuren de situatie. Vooral voor de vrijwilligers. "Het is bijzonder jammer dat kazerne Ouderkerk buiten dienst is gegaan," aldus brandweercommandant Leen Schaap.



"De inzet van de vrijwilligers is altijd geweldig geweest. Ik hoop dan ook van harte dat we de kennis, kunde en betrokkenheid van een aantal van deze vrijwilligers kunnen behouden voor Brandweer Amsterdam-Amstelland."



De plannen voor de bouw van een nieuwe kazerne in Ouderkerk aan de Amstel zijn stopgezet. De kazernes in Amstelveen en Amsterdam Zuidoost nemen de brandweerzorg voor Ouderkerk aan de Amstel over. De opkomsttijden zouden nagenoeg gelijk moeten blijven, belooft de brandweer.