Brandweercommandant door eigen mensen met dood bedreigd

Als dit verhaal klopt, is dat enorm triest Stephane Conings, voorzitter van de ondernemingsraad

Sinds zijn komst in 2016 ligt Schaap in de clinch met een deel van zijn personeel. Toenmalig burgemeester Eberhard van der Laan stelde de oud-politiechef aan om de bezem door het korps te halen. Schaap moest een einde maken aan een gesloten machocultuur, waarin seksisme en racisme getolereerd werden.



Kritiek

Brandweerlieden hadden geen zin in een cultuuromslag en ontzegden hem onder meer de toegang tot kazernes. Dat Schaap eind april in een radio-interview de ondernemingsraad van de brandweer 'de medezeggenschapsmaffia' noemde, verbeterde de sfeer niet.



Op Facebook regent het kritiek en smakeloze teksten en foto's. "Ik wil Schaap wel naar zijn laatste rustplaats brengen," schrijft er één. Een ander schrijft 'klaar met deze man' en plaatst daar een foto van een aan stukken gescheurd schaap bij. Een deel van deze verwensingen komt van oud-brandweerlieden.



Over de doodsbedreigingen wil Leen Schaap zelf geen commentaar geven. Eind april zei hij tegen stadszender AT5: "Ik heb heel, heel veel stront over me heen gekregen de afgelopen jaren en krijg daar ook nog dagelijks mee te maken."



Stephane Conings, voorzitter van de ondernemingsraad, keurt de bedreigingen af. "Als dit verhaal klopt, is dat enorm triest. Wij keuren elke vorm van intimidatie en bedreiging af. Verwonderlijk dat de ondernemingsraad hier niet van op de hoogte is gebracht."



Lees ook: Geen onderzoek naar functioneren brandweerbaas Leen Schaap