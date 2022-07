Brandweer wil Amsterdamse brandweerman ontslaan wegens grensoverschrijdende teksten

Beeld Getty Images/iStockphoto

De 48-jarige brandweerman heeft donderdagochtend een aanzegging gekregen tot een voorgenomen ontslag. Totdat daarover een beslissing is genomen, is hij vrijgesteld van werk.

Bronnen bij de brandweer omschrijven hem als een spraakmakende werknemer, een man die de stem van een oudere generatie brandweermannen vertegenwoordigt en niet schroomt zijn mening op het intranet ongefilterd te verspreiden. Daarbij zou sprake zijn van discriminerende en vrouwonvriendelijke teksten, onveranderlijk eindigend met de disclaimer: ‘uiteraard is dit mijn mening’.

Plichtsverzuim

De man, afkomstig uit een brandweerfamilie, is in het verleden meermalen op zijn gedrag aangesproken en ook al eens disciplinair gestraft. De druppel die nu de emmer heeft doen overlopen is volgens bronnen bij de brandweer een discriminerende tekst over een sectormanager (wiens naam bekend is bij de redactie) die van Surinaamse komaf is. De tekst is inmiddels van het intranet verwijderd.

Reden waarom de brandweerman nu met ontslag wordt bedreigd, is volgens een mededeling van clustermanager Anniek Verheijde aan het personeel niet dat hij slecht zou functioneren als brandweerman en or-lid, maar dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim als ambtenaar. ‘Een ieder mag zijn mening altijd geven,’ schrijft Verheijde, ‘maar als blijkt dat je hier een ander kwaad mee doet, dan wordt dit niet getolereerd. Onze commandant is hier al meerdere jaren persoonlijk over in gesprek met hem en nu was de maat vol n.a.v. wederom een reactie op intranet richting collega’s, die inmiddels ook verwijderd is.’

Introspectie

De Amsterdamse brandweer kampt al jaren met wantoestanden onder het personeel. In een boek over zijn tijd bij de brandweer schreef voormalig commandant Leen Schaap dat ‘de rot erin geslagen was’. Commandant Van Lieshout beklaagde zich er onlangs in deze krant over dat er bij de brandweer jarenlang alleen is geselecteerd op fysieke kwaliteiten, kracht en uithoudingsvermogen. “Het type mens,” zei hij, “dat niet snel door heeft dat er iets misgaat. Mannen die het probleem vooral bij anderen leggen, omdat ze nauwelijks in staat zijn tot introspectie.”

De brandweer Amsterdam wil niet op de zaak ingaan. De brandweerman zelf zegt het in dit stadium niet verstandig te vinden om op de beschuldigingen te reageren.

