Brandweer wast auto’s om Australische collega’s te helpen: ‘Ze hebben geld nodig’

Bij acht brandweerkazernes door heel Amsterdam waren donderdag brandweerlieden in de weer om auto’s te wassen. Daarmee haalden zij geld op voor het bestrijden van de bosbranden in Australië. “Mijn vriend in Australië werkt al drie maanden non-stop als vrijwilliger.”

Bij brandweerkazerne Victor op de Dapperstraat staan alle ramen en deuren wijd open en Car Wash van Christina Aguilera knalt uit de speakers. Op de oprit staat een auto geparkeerd, die twee brandweerlieden druk aan het wassen zijn. Kosten van zo’n poetsbeurt: 7,50 euro. “We zouden om 13.00 uur beginnen, maar een uur daarvoor stonden de eerste mensen er al,” zegt brandweerman Fred Bos. “Toen zijn we maar begonnen. Van andere kazernes hoorde ik dat er soms wel tien mensen in de rij stonden.”

Het idee ontstond deze week bij Bos, toen het in de kazerne weer ging over de bosbranden. “Ik hoorde mensen roepen dat we naar Australië moeten, maar dat is natuurlijk niet handig. Wat wel helpt is geld. En wat deed je vroeger als klein kind als je geld wilde verdienen? Precies, auto’s wassen.”

Bos houdt zijn hart vast voor Australië. “Het is totaal niet te vergelijken met wat we in Nederland meemaken, en dan te bedenken dat bijna alle brandweermannen daar vrijwilliger zijn.”

Dan moeten de brandweerlieden plots uitrukken. “Maar we zijn snel weer terug,” krijgen de wachtenden op het hart gedrukt. Een paar man personeel blijft achter. Dat zijn mensen wiens dienst nog niet is begonnen, of die normaal achter de schermen werken. “Ook werknemers die bijvoorbeeld bij communicatie of planvorming werken doen mee,” vertelt Bos.

‘Mag ik ook gewoon geld geven?’

Ondertussen komt buurtbewoner Thomas Erbe aan op de fiets. Ook die kan gewassen worden. Het is de tweede fiets die Erbe langsbrengt. “Hij is eigenlijk brandschoon maar ach, het is voor het goede doel hè. Ik heb een vriend in Australië en zijn man is brandweercommandant, hij werkt al drie maanden non-stop. Een collega van hem is bijna failliet, omdat hij al maanden vrijwillig branden blust en geen tijd heeft voor zijn eigen bedrijfje. Ondertussen doet de regering niks. Het is schandalig.”

“Ik heb geen auto, maar mag ik ook gewoon geld geven?” vraagt overbuurvrouw Ellen Knofs. Dat mag zeker. Bos: “Ik weet niet precies hoe druk het is bij de andere kazernes, maar de berichten die ik hoor zijn heel positief. Vanavond leggen we het geld van alle kazernes bij elkaar, dus we zullen zien.”