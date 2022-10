Brandweer vreest winter met veel woningbranden in Amsterdam: ‘We houden ons hart vast’

Om gas te besparen nemen sommige mensen hun toevlucht tot het branden van kaarsen. Beeld ANP

“Wij houden ons hart vast de komende winter,” zegt Richard van den Bos, adviseur risicobeheersing bij de Brandweer Amsterdam-Amstelland, wijzend op de energiecrisis waardoor mensen proberen hun rekening zo laag mogelijk te houden. Zo is de Amsterdamse brandweer de afgelopen weken al diverse keren uitgerukt voor brand door onvoorzichtig handelen van de bewoners: een elektrische kachel die te dicht bij een houten kast stond, waardoor er vlammen ontstonden. Ook ontstond er brand door een open haard die voor het eerst in lange tijd weer werd gebruikt, zonder dat de schoorsteen was gecontroleerd en schoongemaakt.

Meer gasflessen in huis

Omdat propaangas momenteel een goedkoper alternatief is om op te koken dan aardgas, ziet de brandweer een toename van het aantal gasflessen in huis. “Ook voor ons als brandweer is dit levensgevaarlijk,” zegt Van den Bos. “Zo’n fles werkt als een potentiële bom als wij ter plaatse zijn om te blussen of iemand uit de woning te redden.” Nog zo’n gevaarlijke trend: aangestoken waxinelichtjes die onder een omgekeerde bloempot worden gezet om de warmte vast te houden. Het resulteerde al in heftige steekvlammen en brandwonden.

Van den Bos benadrukt dat onvoorzichtige mensen niet alleen zichzelf in gevaar brengen. Ook omwonenden lopen ernstige risico’s, zeker in een dichtbevolkte stad als Amsterdam, waar een brand snel kan overslaan.

Koolmonoxide

De brandweer vreest niet alleen voor een winter met veel woningbranden, maar ook voor koolmonoxidevergiftigingen. Een vergiftiging ontstaat bij onvolledige verbranding van gas of hout binnenshuis; het reukloze, zwaar giftige gas wordt meestal laat of niet opgemerkt, en dat kan fataal zijn. In België kwamen een moeder en dochter eerder deze maand om het leven door koolmonoxidevergiftiging, doordat ze binnen een barbecue hadden aangestoken. Volgens de hulpdiensten deden ze dit waarschijnlijk ook om het huis te verwarmen.

“Het spreekt voor zich dat we iedereen adviseren het gezond verstand te gebruiken en bewust te zijn van de risico’s. Aan de veiligheid wordt niet altijd gedacht,” zegt Van den Bos. Brandweer Amsterdam-Amstelland begint daarom later deze week met de campagne Veilig en Warm de Winter Door, met tips voor het effectief verwarmen van de woning. Dit zorgt voor veiligheid en een lagere energierekening. “De eerste levensbehoefte is warm blijven. Sommige mensen zetten daar de risico’s voor aan de kant. Gelukkig is per 1 januari een prijsplafond voor de energieprijzen ingesteld, waardoor hun wanhoop misschien af zal nemen.”

Dat het onderwerp leeft, blijkt uit het aantal vragen dat de afdeling van Van den Bos ontvangt. “Deze week nog of een elektrisch deken onder het tapijt als vloerverwarming kan dienen. Dat is wachten op kortsluiting en brand.”