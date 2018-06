Brandweer uitgerukt voor grote brand in Noord

De brandweer rukte groots uit, maar had het vuur snel onder controle. Rond half vijf gaf de brandweer het sein 'brand meester'. Niemand is gewond geraakt.



Volgens een woordvoerder stond het dak van een woongebouw in brand. Wat de oorzaak van de brand is, is nog niet bekend. De brandweer liet weten dat er tijdens de brand een gasfles is ontploft. Dat was echter niet de oorzaak.



Een deel van de omwonenden is geëvacueerd, hoeveel kon de woordvoerder nog niet zeggen.



Vanwege fikse rookontwikkeling adviseert de brandweer omwonenden om deuren en ramen dicht te houden.