Brandweer: tunnels metrostations en CS zijn onveilig

Niemand zit erop te wachten die contracten open te breken

Wanneer de garage redelijk vol is, is er de kans dat het overschot aan CO2, dat zwaarder is dan lucht, via de doorgangen in het station terechtkomt. Een woordvoerder van de brandweer zegt dat dit probleem 'tijdig is gesignaleerd'.



Veiligheidsfilosofie

Daar komt bij dat de toegepaste veiligheidsfilosofie twintig jaar oud is toen de besluiten over de metro werden genomen. "Intussen is er veel meer mogelijk en worden er soms andere uitgangspunten gehanteerd."



"Het aanpassen van veiligheidsvoorzieningen tijdens de bouw van de metro maakt weinig kans, want je bent gebonden aan contracten. Niemand zit erop te wachten die contracten open te breken. Daarom hebben we dat uitgesteld tot na de oplevering."



Een woordvoerder van de gemeente wil slechts benadrukken dat 'alle tunnels (en ook alle metrostations en parkeergarages) in Amsterdam voldoen aan de wet- en regelgeving'.