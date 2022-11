Brandweer: situatie complex Riekerhaven was brandonveilig

Bij de grote brand werden zeker 75 woningen verwoest. Beeld Jennifer Gijrath

‘Louter voldoen aan wet- en regelgeving levert niet in alle gevallen een brandveilige situatie,’ schrijft Tijs van Lieshout, commandant brandweer en directeur van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, in een rapport.

Wel zijn er volgens het rapport mogelijkheden om de situatie te herstellen, zodat huidige bewoners niet acuut naar een andere woning hoeven worden overgeplaatst. De eigenaar van het complex, woningcorperatie De Key, neemt per direct een aantal tijdelijke maatregelen, melden burgemeester Femke Halsema, wethouder Reinier van Dantzig (woningbouw) en Zita Pels (volkshuisvesting) in een brief aan de gemeenteraad.

Zo heeft De Key rookmelders geplaatst in de gemeenschappelijke gangen en worden de rookmelders in de woningen gecontroleerd. Ook zijn beveiligers gevraagd extra alert te zijn op brandveiligheid.

Aanvullend onderzoek

De brandweer adviseert daarnaast containerunitwoningen met een schilddakconstructie die voor 2007 zijn gebouwd met spoed te onderzoeken op brandrisico’s. Het lijkt erop dat wooncomplex Riekerhaven het enige complex is dat daaraan voldoet, staat in de brief aan de gemeenteraad. ‘Maar het College zal dat met spoed zeker stellen.’

Er komt nog een aanvullend onderzoek naar de brandveiligheid van het complex. De resultaten daarvan worden komende week bekend. Daarop volgen nog definitieve maatregelen.

Grote brand

Door de brand werden zondag 65 woningen verwoest. Een ander woonblok werd een dag later onbewoonbaar verklaard vanwege de schade, waardoor in totaal 135 bewoners hun woning kwijtraakten. Een 27-jarige man werd al snel opgepakt voor brandstichting.

Direct na de brand meldden verschillende bewoners dat de brandveiligheid van het complex niet in orde was. “Een aantal studenten wist niet eens dat er brand was,” zei Aziza Filal, voorzitter van studentenvakbond Asva, maandag. “Die studenten hadden geen rookmelders en hoorden geschreeuw op de gang. Maar omdat dat vaker gebeurt, keken ze er niet raar van op.”

Karin Verdooren, directeur van De Key, zei maandag de signalen over onveiligheid niet te kennen. Eerder dit jaar werd nog gekeken naar de brandveiligheid van het gebouw. “Het voldeed aan alle brandveiligheidseisen. In alle kamers zijn toen ook weer rookmelders geplaatst.”

