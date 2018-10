Brandweer moet nachtelijke sluiting kazerne Oost uitleggen

Dat zei zij donderdagmiddag in de gemeenteraad. Kazerne Victor in de Dapperbuurt gaat vanaf 1 januari tussen 23.00 en 07.00 uur dicht, bij wijze van proef.



Omwonenden tot aan IJburg aan toe maken zich hier grote zorgen om. Men is bevreesd dat de aanrijtijden van de brandweer in de nacht verslechteren.



Veilig

Dat de kazerne in de afgelopen negen maanden slechts zes keer uitrukte om een (kleine) brand te blussen, en dat er andere kazernes zijn die de aanrijtijden in de buurt halen, vermindert die zorgen niet.



De brandweer rukt ook uit voor reanimaties en de buurt is bang om de snelle komst van de brandweer bij dat soort calamiteiten kwijt te raken. Via een hoorzitting kan de brandweer uitleggen waarom het experiment veilig doorgang kan vinden, denkt de burgemeester.