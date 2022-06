Brandweer haalt gewonde man uit gracht bij Damrak

Beeld ANP / ANP XTRA

Rond 19.00 uur kregen de hulpdiensten een melding dat er een persoon te water was geraakt in de gracht. Brandweer, politie en ambulance waren snel ter plaatse. Vervolgens is het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het slachtoffer er aan toe is, is onbekend.

Volgens een woordvoerder van de politie zou het slachtoffer vanaf de Nieuwebrugsteeg het water zijn in geduwd. Wat er precies is voorgevallen, wordt nog door de politie uitgezocht.

Duitsprekende mannen

De politie roept op om uit te kijken naar een groep van drie tot vier Duitssprekende mannen, blijkt uit het signalement dat de politie via Burgernet heeft verspreid.

Een van hen is blank, heeft kort blond haar en veel tatoeages. Daarnaast droeg hij tijdens het incident een T-shirt in legerkleuren en een korte donkere broek. De politie is op zoek naar getuigen en in het bijzonder naar mensen die beeldmateriaal hebben van het incident.

