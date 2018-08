Brandweer haalt drenkeling uit Prinsengracht

Op het moment dat de brandweer ter plaatste was, was iemand anders al in het water gedoken in een poging de drenkeling te redden.



Er zijn uiteindelijk duikers ingezet om het slachtoffer uit het water te halen. Het slachtoffer is meegenomen naar het ziekenhuis. Hoe hij of zij eraan toe is, kan de brandweer niet zeggen.



De persoon die de eerste reddingspoging ondernam is ook voor controle meegenomen in de ambulance.