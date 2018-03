Brandweer gemiddeld in zeven minuten ter plaatse

Hiermee staat het korps Amsterdam-Amstelland op de vijfde plek. De brandweer in de regio Kennemerland is het snelst met een responstijd van 6,5 minuten.



Het Nederlands gemiddelde om van de kazerne op het plaats delict te komen ligt op 7,7 minuten.



De snelheid van de Amsterdamse brandweerlieden is vrij constant. In 2016 waren zij ook in gemiddeld zeven minuten ter plaatse. Het aantal meldingen is in 2017 wel afgenomen.



Vals alarm

Wat opvalt is dat de gemiddelde alarmeringstijd, de tijd tussen het moment dat de brandweercentrale de alarmering ontvangt en de eenheid erop uit wordt gestuurd, in Amsterdam veruit het langst is.



Dit komt omdat er in Amsterdam veel automatische alarmeringen binnenkomen, bijvoorbeeld een rookmelder die afgaat, waarbij eerst gecontroleerd moet worden of het geen vals alarm is.



Regio Drenthe is de hekkensluiter met een gemiddelde responstijd van tien minuten.