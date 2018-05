Brandweer: 'Brand in TunFun had tien levens kunnen kosten'

Aan de elektrische installatie werden 145 gebreken geconstateerd

De brandweer constateerde meerdere gebreken. Er lagen brandbare spullen opgeslagen in de vluchttrappenhuizen en de speeltoestellen en inrichting zouden niet brandwerend genoeg zijn.



Ook waren er onlangs lekkages geweest, die de kans op brand door kortsluiting vergroten. De gemeente liet naast de brandveiligheid ook de elektrische installatie onderzoeken door een extern bedrijf. Die bleek in slechte staat.



Er werden 145 gebreken geconstateerd, voornamelijk door achterstallig onderhoud, ernstige vervuiling en amateuristisch aangelegde of vervangen onderdelen. In twee stoppenkasten werden dode muizen gevonden en door isolatiefouten was er op sommige plekken kans op brand of elektrocutie.



Exploitant Edward van der Marel kreeg na de inspectie twee weken de tijd de brandveiligheid op orde te krijgen. Dat lukte niet, waardoor TunFun op 25 april op last van de gemeente de deuren moest sluiten (zie kader).



Destijds in orde

De uitkomsten van de risicoanalyse roepen de vraag op hoe TunFun al vijftien jaar met toestemming van de gemeente - die naast vergunningverlener ook eigenaar is van de ruimte - open kon zijn, terwijl er blijkbaar zoveel mis is met de veiligheid.



Uit documenten die zijn opgevraagd door Het Parool blijkt dat brandweer Amsterdam-Amstelland in november 2017 in opdracht van de gemeente nog een brand­veiligheidscontrole heeft gedaan in TunFun. Toen was alles in orde.



Verrast

Van der Marel was daarom verrast door uitkomsten van de analyse. Hij is zich ervan bewust dat er verbeterpunten zijn, maar een groot deel van de kritiek hoorde hij toen voor het eerst.



"In de vijftien jaar dat TunFun open is, is er weinig aan de opzet en inrichting veranderd. Ik heb de gemeente en de brandweer in al die jaren vaak over de vloer gehad en gewoon een exploitatievergunning gekregen. Hoe kan het dan nu ineens zo onveilig zijn dat ik de deuren moet sluiten?"