Brandweer blust nog na in kerk Amstelveen

Volgens een woordvoerder is er enorm veel schade, maar moet later op de dag bekeken worden of en wat er gesloopt moet worden.



De bewoners van enkele woningen dichtbij de kerk zullen volgens haar ook zondag nog niet naar huis kunnen.



Een groot deel van de kerk en het dak zijn vernield. De toren is niet getroffen door de brand. Alleen de pastoor was in de kerk toen het vuur zaterdag ontstond en hij kon snel naar buiten. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.



Het gebouw, ontworpen door de bekende architect Pierre Cuypers, is een rijksmonument en werd in 1888 in gebruik genomen.