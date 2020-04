Brandstichting in twee zendmasten in West

Volgens de politie is een van de masten op een parkeergarage aan de Van Bleiswijkstraat in brand gestoken. Beeld ANP

Een van de zendmasten begon rond 05.00 uur te branden. Het vuur kon snel worden geblust, meldt de politie. Al gauw bleek dat het ‘naar alle waarschijnlijkheid’ om brandstichting gaat en dat ook een andere mast op dezelfde parkeergarage geprobeerd is in brand te steken.

Op verschillende plekken in het land heeft de afgelopen weken brand gewoed in zendmasten. Onder meer in Liessel, Beesd, Rotterdam, Nuenen, Oudenbosch en Almere wordt uitgegaan van vermoedelijke brandstichting.

Protest tegen 5G

Mogelijk hebben de branden te maken met protest van sommigen tegen de uitrol van het 5G-netwerk. Vorig jaar constateerde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) dat er groeiend protest is tegen zendmasten vanwege de uitrol van het nieuwe, supersnelle internetnetwerk.

Volgens actievoerders zou de straling van antennes slecht zijn voor de gezondheid en het milieu. Hiervoor bestaat overigens geen enkel bewijs. Ook zou door sommige complotdenkers worden gesuggereerd dat er een verband is tussen 5G en het coronavirus. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie noemde het in brand steken van zendmasten zaterdag een ‘aanval op onze hulpdiensten en daarmee onze samenleving’. Hij noemt het ‘levensgevaarlijk.’

Ook premier Mark Rutte deed vrijdag een dringende oproep om te stoppen met de ‘idiotie’ van het in brand steken van zendmasten. Volgens Rutte is het een zaak van leven en dood. “Het raakt direct de noodoproepen.” Als masten uitvallen door brand kunnen 112-oproepen niet meer worden gedaan in het gebied. Ook kan het gebeuren dat de hulpdiensten daardoor niet meer met elkaar kunnen communiceren.