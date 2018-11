Brandstichting in flat op de President Kennedylaan

Van de dader of daders ontbreekt nog ieder spoor, meldt de politie.



Rond 01.30 uur constateerden bewoners op de achtste verdieping dat op meerdere plaatsen deurmatten in brand waren gestoken, zowel op de galerij als in een hal.



De brandweer had de brand snel onder controle, maar de schade is groot. Op de begane grond, in de garagebox van de flat, stond ook een scooter in brand. Hierbij liepen ook meerdere fietsen schade op.