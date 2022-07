Brandstichting en vernielingen in Diamantbuurt: ‘Het is hier een ghetto’

De Diamantbuurt in Zuid werd in het verleden geteisterd door een grote jeugdgroep met criminele trekjes. Beeld ANP

Op vrijdag werd een scooter in de fik gestoken, zaterdag weer en in de nacht van zondag op maandag volgde een bakfiets. Elke keer rukte de brandweer uit om het vuur te blussen. Buurtbewoners van de Smaragdstraat in Zuid zijn het helemaal zat. Ze zijn bang dat hun fiets, scooter, auto of misschien zelfs hun woning komende nacht aan de beurt is.

De brandjes worden volgens hen aangestoken door een groep jongeren die in de straat rondhangt. Hen aanspreken durven de Amsterdammers niet, uit angst dat ze een steen door de ramen krijgen of hun huis in vlammen opgaat.

“Het geeft een heel onveilig gevoel,” zegt een van de buurtbewoonsters, die uit angst voor de jongeren niet met haar naam genoemd wil worden. “Het zijn jongens in donkere kleding en met capuchons. Ze hangen hier voortdurend rond.”

Angst

Ongeveer twintig bewoners hebben zich in een whatsappgroep verenigd om elkaar te steunen. “Welk item in de straat pakken ze als volgende? Of welk pand pakken ze straks? Het is heel bedreigend. Met de jongeren valt niet te praten. Als je iets zegt, komen ze gegarandeerd met represailles. Het zijn prinsen van de nacht, niemand heeft gezag over ze en daar worden we als bewoners heel zenuwachtig van.”

Een andere buurtbewoner, die ook anoniem wil blijven, onderschrijft het gevoel. “Het is eng om hier te wonen. Bij een buurman is een raam ingegooid omdat hij de jongeren waarschuwde voor hun gedrag. Ik woon hier sinds 1983 en het is de laatste jaren een ghetto geworden. Het is mis sinds enkele maanden geleden de camera’s in de straat zijn weggehaald.”

De politie erkent de huidige problemen in de Diamantbuurt. “Na de coronapandemie zien we een toename in het aantal incidenten,” zegt een woordvoerder. “Deze jongeren trekken zeker onze aandacht, maandag is er nog overleg geweest. Ook wij maken ons zorgen, maar er wordt op geanticipeerd en aan gewerkt.”

De Diamantbuurt is in het recente verleden vaker geteisterd door overlast. Hangjongeren zorgen de laatste vijf jaar flink voor overlast. Om die reden zijn in 2018 extra toezichtcamera’s geplaatst.

Volgens de buurtbewoonster is het onbegrijpelijk dat een deel van die camera’s weer weg zijn. “Deze overlast was gezien de geschiedenis van de buurt te voorspellen. We verliezen het vertrouwen in de politie, er wordt maar niet ingegrepen.”

