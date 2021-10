Brandende caravans zorgen voor veel rook in Westelijk Havengebied

Beeld Jakob Van Vliet

Het is nog niet precies duidelijk hoe de brand is ontstaan. Wel is bekend dat het is begonnen in een opslagplaats voor gasflessen en die voor explosies zorgden. Doordat de caravans, schuren en containerwoningen dicht op elkaar staan on de brand snel overslaan.

Hoewel er in de wijde omgeving grote rookwolken te zien waren, ging het volgens de brandweer niet om een grote brand. Rond 15.30 uur was de brand onder controle. Het nablussen gaat nog wel enkele uren duren, aldus de woordvoerder. Er moet een kraan aan te pas komen om de gebouwen uit elkaar te halen, om ervoor te zorgen dat de brand niet weer gaat oplaaien.

Volgens een woordvoerder van de brandweer zijn er geen gewonden gevallen. Zeven tot tien personen kunnen niet terug naar hun woning. Voor deze bewoners is opvang geregeld.

De ongeveer veertig stadsnomaden verhuizen om de zoveel jaren naar een nieuw terrein. Twee jaar geleden moesten ze verhuizen naar ‘t Landje aan de Westpoortweg.