Brandbrief: geef boswachter wapenstok en pepperspray terug

Anja Brands namens het bestuur van Recreatie Noord-Holland: "De afwezigheid van wapens leidt tot minder gezag en ontzag van bezoekers voor onze mensen." Beeld ANP/BART MAAT

Dat schrijft het bestuur van Recreatie Noord-Holland (RNH) in een brandbrief aan de burgemeesters in de regio. Door het toenemend aantal bezoekers van de recreatiegebieden nemen hinder, overlast en overtredingen toe, staat onder meer in de brief. In de coronaperiode hebben de boswachters in de recreatiegebieden te maken gekregen met enkele geweldsincidenten, zoals bedreiging, belediging en poging tot mishandeling.

Sinds 2019 moeten alle toezichthouders hun werk doen zonder korte wapenstok en pepperspray. Voor de recreatiegebieden geldt dat de boswachters zich daardoor extra onveilig voelen, ook omdat het in het geval van een incident langer duurt voor de politie ter plaatse kan zijn. Een aanrijtijd van een kwartier tot een half uur is niet ongewoon. “Dat leidt tot grotere risico’s voor de veiligheid en een vermindering van het veiligheidsgevoel,” aldus Anja Brands namens RNH.

Noodkreet uit het recreatiegebied

Het afnemen van de wapenstok en de pepperspray gebeurde op advies van de politie, die vaststelde dat zich weinig incidenten voordeden in de recreatiegebieden. Brands: “De redenatie is dat als de boa’s weinig gebruik maken van geweldsmiddelen, die middelen ook niet nodig zijn. Dat argument gaat voorbij aan de preventieve werking van de middelen. De afwezigheid van wapens leidt tot minder gezag en ontzag van bezoekers voor onze mensen.”

De noodkreet uit de recreatiegebieden rondom Amsterdam krijgt de steun van de Nederlandse Boa Bond, die de belangen van de toezichthouders behartigt. “De boswachters opereren doorgaans solo, en ook in de nachtelijke uren,” vertelt voorzitter Ruud Kuin. “In de buitengebieden krijgen zij in het algemeen steeds vaker te maken met criminaliteit, variërend van het dumpen van drugsafval tot zelfs liquidaties. Dat vraagt om een betere uitrusting van de mensen.”

Ook honden en vuurwapens

Het bestuur van RNH vraagt de burgemeesters om hun invloed aan te wenden voor de terugkeer van de wapenstok en pepperspray, maar wat de Nederlandse Boa Bond betreft moeten ook een vuurwapen en een hond in overweging worden genomen. “Als je midden in de nacht een geparkeerde auto met inzittenden in het bos ziet staan, heb je wapens nodig om daar op af te kunnen stappen en jezelf in geval van nood te kunnen verdedigen. Een handhaver moet kunnen optreden als dat nodig is.”

In Den Haag wordt momenteel gewerkt aan nieuw beleid voor geweldsmiddelen voor toezichthouders. Binnenkort loopt een pilot af in tien gemeenten, waaronder ook Amsterdam. “In de nieuwe opzet wordt gewerkt met een veiligheidscriterium: welke geweldsmiddelen hebben de boa’s op welke plek nodig om hun werk te kunnen doen? Het werken in een drukke stad is anders dan een recreatiegebied, maar wij dringen er sterk op aan de groene boa’s daarbij niet te vergeten.”