Brandbrief en petitie: sportclubs willen actie van gemeente na dodelijke schietpartij Amsterdam-Noord

‘Na het zoveelste incident rondom parkeerterrein Sportpark Kadoelen in Amsterdam-Noord zijn de sportverenigingen AMHC Fit en SV Kadoelen het meer dan zat,’ schrijven de hockey- en voetbalclub bij de petitie, die zaterdag door ruim zevenhonderd mensen ondertekend werd. De sportverenigingen verwijzen naar de dodelijke schietpartij van afgelopen dinsdag, op een parkeerterrein bij het sportpark. Daarbij kwam crimineel Dwight Mook (43) om het leven.

Volgens AMHC Fit en SV Kadoelen is het parkeerterrein al jarenlang onveilig. Ze noemen de schietpartij ‘een alarmerend voorbeeld’ van de veiligheidsrisico’s waaraan leden en bezoekers ‘worden blootgesteld’. Zo waarschuwde SV Kadoelen ouders eind 2020 voor straatrovers in de omgeving. ‘Ondanks herhaaldelijke inspanningen en verzoeken zien wij geen enkele verbetering, maar eerder een escalatie van deze problematiek,’ schrijven ze in de brandbrief aan burgemeester Halsema.

De clubs vinden dat de gemeente ‘nú’ met een oplossing moet komen en stellen in de brief vijf maatregelen voor. Zo willen ze meer (camera)toezicht, verbetering van verlichting rond het sportpark en een betere samenwerking tussen betrokken instanties. De sportverenigingen willen ‘uiterlijk half augustus’ actie, voordat het sportseizoen weer van start gaat.

‘Lichten worden verbeterd’

‘Wat er vorige week is gebeurd op de parkeerplek, is verschrikkelijk,’ reageert een woordvoerder van het stadsdeelbestuur in Noord naar aanleiding van de petitie. ‘Vanuit het stadsdeel en de politie heeft deze plek onze aandacht. De lichten aan zowel het Vikingpad als Kadoelenpad worden verbeterd. Dat is afgesproken nadat we met bewoners een veiligheidsschouw hebben gelopen. Ook wordt deze locatie meegenomen in de reguliere rondes van politie en handhaving. We blijven samen met de buurt op zoek naar een structurele oplossing.’

Burgemeester Halsema heeft nog niet op de brandbrief gereageerd.

