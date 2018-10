Brandbestendig maken Gaasperdammertunnel kost 100 miljoen euro

Het aanbrengen van de brandwerende laag is het duurst voor de nog in aanbouw zijnde Gaasperdammertunnel. Dat kost 100 miljoen euro.



Het gaat in Amsterdam om de Tweede Coentunnel (A10) en de in aanbouw zijnde Gaasperdammertunnel. De andere drie tunnels zijn de Salland-Twentetunnel (N35), Ketheltunnel (A4) en de Koning Willem Alexandertunnel (A2).



Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) de Tweede Kamer laten weten. De vier bestaande tunnels, die na 2008 zijn opgeleverd, zijn veilig voor weggebruikers. De kans op een extreme brand - waartegen het beton niet bestand is - acht de minister "zeer klein".



Door het aanbrengen van hittewerende bekleding moet het probleem worden opgelost. Dat kost voor de vier bestaande tunnels volgens een eerste inschatting tussen de 105 en 135 miljoen euro. De eerste tunnel kan naar verwachting in 2020 worden hersteld.



Voor de Gaasperdammertunnel kost het aanbrengen van de hittewerende bekleding maximaal 100 miljoen euro. Dat kan binnen het bestaande projectbudget worden opgevangen. Deze Amsterdamse tunnel moet in oktober 2020 worden opgeleverd.



Verhalen van de extra kosten

De kosten zijn niet te verhalen op de bouwers van de tunnels. "De tunnels zijn gebouwd conform de door Rijkswaterstaat opgestelde richtlijnen en desbetreffende contracten. Dat later duidelijk werd dat in deze richtlijnen genoemde betonsoorten toch niet voldoen aan de eisen voor brandwerendheid is de betrokken bouwers en leveranciers niet aan te rekenen," schrijft de minister.



Ze laat ook onderzoeken hoe het is gesteld met de mogelijke verminderde brandwerendheid van tunnels die zijn gebouwd tussen 2000 en 2008. Sinds de dodelijke brand in de Mont Blanc-tunnel in 1999 gelden strengere regels op gebied van brandveiligheid.



