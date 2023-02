Brand op bovenste verdieping van woning in West

Beeld ANP

De brand op de bovenste verdieping van de woning werd rond zes uur in de ochtend ontdekt. Een woordvoerder van de brandweer zegt dat de brand inmiddels onder controle is.

Het pand en de twee aangrenzende panden zijn ontruimd. Alle bewoners hebben volgens de brandweer op tijd hun woning verlaten. Een persoon is in een ambulance onderzocht, maar uiteindelijk bleken er geen gewonden te zijn gevallen.

De brandweer heeft het sein brandmeester gegeven bij de woningbrand aan de #vanderHoopstraat in Amsterdam. Op dit moment worden nog een aantal controles en metingen gedaan. Daarna kan samen met @Salvage_nl gekeken worden wie er terug naar de woning kan. — Brandweer AA (@BrandweerAA) 20 februari 2023

Over de exacte omvang van de schade kan de brandweer nog niets zeggen. De woordvoerder verwacht dat bewoners van de aangrenzende panden later vandaag weer in hun huis kunnen. Of dit ook geldt voor de woningen in het pand waar de brand plaatsvond, is nog niet duidelijk.

