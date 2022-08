Brand na explosie in pand op Vijzelgracht in Centrum

Beeld Krystof Koci

De brand is ontstaan na een explosie. Twee personen zijn in veiligheid gebracht door de brandweer. Ze zijn vervolgens nagekeken door ambulancepersoneel, meldt de Veiligheidsregio.

De afgelopen tijd vonden er meerdere explosies plaats in Amsterdam, waaronder één op het Kleine-Gartmanplantsoen bij Café in the City in het centrum, en één bij een huis aan de Emanzana, midden in een woonwijk. Onduidelijk is of de explosies verband met elkaar houden. Evenmin is zeker of er sprake is van kwade opzet. Vrijdag pakte de politie een verdachte op in een onderzoek naar de explosies.

Het getroffen pand aan de Vijzelgracht. Beeld Joop ter Harmsel

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.