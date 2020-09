Brand kringloopwinkel in West was ‘kwestie van tijd’

Beeld Marc Kruyswijk

De elektriciteit vertoonde al langer kuren, zegt Otto Rijnders, die er al tien jaar werkt. “Er waren al lang problemen met de schakelkast. Lichten gingen aan en uit, het voelde niet goed.”

‘Haperende elektriciteit’

Rijnders benadrukt dat de oorzaak van de brand nog onderwerp van onderzoek is. “Het kan ook brandstichting zijn, maar volgens mij was het wachten tot het een keer fout zou gaan. De haperende elektriciteit is ook nooit gecontroleerd.”

De vestiging is gebouwd in de jaren 50, zegt Rijnders. “ We zouden hier nog anderhalf jaar zitten. Er werd nauwelijks nog iets gedaan aan het gebouw.”

De ruimte stond bovendien afgeladen met voorraad. “Het stond goed vol, toen ik hier zaterdagmiddag na sluitingstijd vertrok.”

Het is de tweede keer dat er een felle brand uitbreekt bij een vestiging van Rataplan in Amsterdam. Drie jaar geleden brak brand uit bij een winkel van het in de Generatorstraat. Volgens Rijnders was daar sprake van brandstichting.

Rataplan was zondag niet bereikbaar voor commentaar.

Beeld Marc Kruyswijk