Brand in woonzorgcentrum in De Pijp

De brand werd rond half zes automatisch gemeld aan de brandweer die, zeker gezien de locatie, groot opschaalde en uitrukte. Het vuur, dat vooral op verdieping twee en drie woedde, was snel onder controle. De brand was ontstaan in een bergingskast. Het is nog onduidelijk hoe precies.



Twee bewoners van d'Oude Raai zijn naar het ziekenhuis gebracht met klachten na rookinhalatie. Anderen zijn ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. Bewoners die niets mankeerden zijn opgevangen in een gemeenschappelijke ruimte van het huis.



De brandweer had haar metingen rond half acht 's ochtends afgerond. De schade aan de woningen is vooral door rook en water ontstaan. De verwachting is dat de meeste bewoners in de loop van woensdag al terug kunnen naar hun woningen.