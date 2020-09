Brand in woongroep Zuidoost, mogelijk door bewoner aangestoken

Beeld ANP XTRA

De brand ontstond iets voor 12.00 uur. Mogelijk is de brand door de bewoner zelf aangestoken, vertelt een verzorger van Smaragd. “De bewoner was eerder op de ochtend erg gefrustreerd. Beneden hebben wij hem kunnen kalmeren en erna is hij naar zijn woning boven gegaan. Uren later hoorden we opeens het brandalarm.”

Eenmaal bij de woning zagen de verzorgers een bank in brand staan. “We hebben meteen 112 gebeld en zijn zelf begonnen met blussen, maar we kregen de vlammen niet uit.” De brandweer was ‘gelukkig snel ter plaatse’ en kreeg de brand geblust. De bewoner moest via het balkon uit de woning worden gehaald.

De bewoner is wegens rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Ook twee anderen moesten vanwege het inademen van rook ter plekke in een ambulance worden nagekeken.

“Nu is alles weer rustig,” zegt de verzorger. “Maar het was zeker een hele enge situatie, ook voor de andere bewoners.”