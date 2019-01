Brand in woonboot van nieuwe drijvende wijk Schoonschip

De woonboot was nog in aanbouw. De aannemer ontdekte de brand toen hij zaterdagochtend aan het werk wilde gaan. Het gaat om één boot met twee woningen. Bij de brand is niemand gewond geraakt.



Volgens een woordvoerder van de brandweer is de schade aan de woonboot erg groot. De brandweer is nog bezig met blussen, maar de brand is inmiddels wel onder controle. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk.



Schoonschip is een nieuw project met dertig woonarken, die samen de duurzaamste drijvende wijk van Europa vormen. De eerste woonboten werden op 15 december naar de steiger gesleept.



Lees ook: Wonen in je droom in duurzame drijvende woonwijk Schoonschip