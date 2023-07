Brand in woning in Noord nadat gasfles ontploft in schuur

Beeld LEX VAN LIESHOUT / ANP

De brandweer kreeg iets na elf uur de melding van een woningbrand. Ook ambulance en politie werden opgeroepen. Inmiddels is de brand onder controle en is de brandweer nog bezig met nablussen, meldt een woordvoerder.

In de schuur waar de brand ontstond, stonden meerdere gasflessen. Een daarvan is ontploft, de rest is uit de schuur gehaald. Het vuur sloeg van de schuur over naar de keuken van de woning. Er was op dat moment niemand in het pand.

Nog onduidelijk is of de woning nog bewoonbaar is.

De brandweer is uitgerukt naar een grote brand aan de #Watergangseweg #AmsterdamNoord. Heeft u last van de rook? Sluit ramen, deuren en schakel ventilatie uit. De voorlichter gaat ter plaatse, meer informatie stuurt. — Brandweer AA (@BrandweerAA) 20 juli 2023

