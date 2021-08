Brand in studentenflat West waarschijnlijk aangestoken, mogelijk om regenboogvlaggen

Vrijdagochtend is brand uitgebroken in een studentenflat aan de Krelis Louwenstraat. Mogelijk was de brand aangestoken en gericht op regenboogvlaggen.

Flatbewoner Pascal (29) lag te slapen op de derde verdieping toen hij om 5.50 uur wakker werd door gebonk op zijn deur: “Ik hoorde direct dat er paniek was, dus ben uit mijn bed gesprongen en deed mijn deur open. Toen ik rook zag op de gang heb ik zo snel mogelijk kleren aan getrokken en ben ik naar buiten gegaan. Ik weet nog steeds niet wie er op mijn deur klopte, maar dat was in ieder geval wel een held of heldin.”

“Het gebouw hangt vol met regenboogvlaggetjes van de Pride. Drie weken geleden zijn er ook al vlaggetjes in de fik gestoken. Daarover kregen we een mail van woningbouwvereniging DUWO, dat we hierop moesten letten.”

In die mail benadrukte DUWO de voorvallen ‘absoluut niet’ te tolereren en riep bewoners op om aangifte te doen: “Verder willen we benadrukken dat we sancties zullen opleggen als we erachter komen dat een of meer bewoners zelf verantwoordelijk is/zijn voor genoemde uitingen. Dat betekent in dit geval: acute beëindiging van het huurcontract en ontruiming van de woning.”

Leden van studentenvereniging ASVA trokken meermaals aan de bel om meldingen te doen van de incidenten, vertelt een woordvoerder van de organisatie. Zo werd op 20 mei een Vietnamese vlag beklad met een hakenkruis en troffen bewoners in augustus verschillende keren verbrande regenboogvlaggetjes aan, die eerder waren verspreid via brievenbussen en opgehangen in de gangen.

Eerdere incidenten

“We zijn bekend met eerdere incidenten in de flat rond regenboogvlaggen,” zegt politiewoordvoerder Marijke Stor. “Daar is zeker op ingezet door de politie, maar er waren helaas heel weinig opsporingsindicaties, waardoor het voor ons heel moeilijk is om erachter te komen wie dat dan gedaan zou kunnen hebben. We nemen deze eerdere incidenten uiteraard mee in het onderzoek naar deze brandstichting.”

Het zou niet de eerste keer zijn dat de regenboogvlag het moet ontgelden in Amsterdam. Vorig jaar was een woning in Oost meermaals doelwit van vandalen die zwaar vuurwerk gooiden naar een regenboogvlag die daar wapperde. In reactie daarop besloten bewoners uit de hele Indische buurt om deze vlag uit te hangen.

Ook een bewoner van de getroffen studentenflat besloot tijdens de Prideweek juist nog meer regenboogvlaggen op te hangen door de hele flat, als protest tegen de eerdere vernielingen. Dat vertelt een andere flatbewoner die niet met haar naam in de krant wil. “Dat durf ik niet. Na wat er vandaag gebeurd is weet ik ook niet of ik hier nog wil wonen.”

‘Laffe actie’

Ook flatbewoner Tijmen Voorthuizen (25) werd vrijdagochtend wakker van een vreemde geur. Toen hij daarna geschreeuw van mensen op straat hoorde, begreep hij dat er brand was uitgebroken. “Ik vind het vooral een hele domme actie.”

Na de mail van beheerder DUWO had hij verwacht dat het ergste wel achter de rug zou zijn. “Dat was helaas dus niet het geval. Met deze brand gaan ze te ver.”

Meteen na de brand werd Voorthuizen gebeld door zijn vriend. “Hij vindt het naar dat ik er woon, en ook wel een beetje beangstigend.” Toch is de student niet van plan om weg te gaan: “Ik ben niet bang voor zo’n laffe actie. Ik laat me er niet door afschrikken.”

Andere verblijfplek

Na de eerste melding, in de nacht van donderdag op vrijdag, besloot de brandweer meteen om het volledige complex te ontruimen. Zo’n honderd mensen werden daarbij opgevangen in een nabijgelegen moskee en op een politiebureau in de buurt. Volgens de brandweer zijn vier bewoners gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis. Vier andere bewoners moesten door de brandweer met een ladderwagen van een balkon gered worden.

Om 05.45 uur begon de brandweer met het blussen van de brand. De brand was binnen een uur onder controle. Omwonenden werd vrijdagochtend geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden.

Flatbewoner Bob (27) zegt nog dat de politie aangaf dat ze geluk zouden hebben als ze binnen 24 uur weer naar binnen kunnen. Verschillende bewoners zoeken nu dus naar een andere plek om te verblijven en te overnachten.