Brand in Sporthallen Zuid snel onder controle

Rond een uur werd de brand in het complex aan het Burgerweeshuispad ontdekt. Beeld Michel van Bergen

Rond 1.00 uur werd de brandweer gealarmeerd dat er brand was. Er werd opgeschaald naar een grote brand, maar die was snel onder controle. De brandweer is daarna nog een tijd bezig geweest met ventileren van de kantoorruimten en van de sporthal.

Het vuur ontstond in een kantoor op de eerste verdieping. Er kwam veel rook vrij in de kantoorruimten.

Op het moment dat de brand ontstond was de sporthal gesloten. De brandweer doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand.