Brand in Ruyschstraat onder controle, niemand gewond

De oorzaak van de brand in de Ruyschstraat is niet bekend. Er waren vlammen uit het dak van het pand te zien, de bijbehorende rook was ver boven de stad te zien. De brandweer was snel aanwezig en heeft de brand geblust.



Volgens een woordvoerder van de brandweer is de brand inmiddels onder controle en zijn er geen personen gewond geraakt.



Schade

De brand die ontstaan is op het dakterras van de woning sloeg ook over naar het dakterras van de naastgelegen woning op dezelfde verdieping. Deze twee woningen hebben te maken met brandschade. De vier ondergelegen woningen op de derde en vierde verdieping hebben ook schade door het blussen van de brand. De woningen zijn nog niet vrijgegeven met het oog op kortsluiting.



Wanneer de woningen vrij worden gegeven en weer bewoonbaar zijn, kan de brandweer nog niet met zekerheid zeggen, inmiddels vinden herstelwerkzaamheden plaats.



Oorzaak

Het ontstaan van de brand blijft gissen. "Er zijn veel onderdelen die een brand kunnen veroorzaken: een achtergelaten barbecue bijvoorbeeld of kortsluiting of de zon. Dat valt met zo'n grote brand dus niet te achterhalen," aldus de woordvoerder van de brandweer.