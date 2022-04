Brand in loods met afvalwagens van gemeente in Noord

Beeld Maxime Dubois

Het pand waarin de brand woedde is een grote vrijstaande loods van de gemeente. Er staan vrachtwagens en busjes in die worden gebruikt om afval op te halen, vertelde een woordvoerder van de brandweer die ter plaatse was. Rond 21.30 uur brak de brand uit. Vooral de dakconstructie stond in brand, meldde de woordvoerder van de brandweer.

Het dak werd natgehouden om verdere uitbreiding van het vuur te voorkomen. Omliggende panden liepen daardoor weinig risico. Wel was er veel rookontwikkeling. Omwonenden werd gevraagd ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen als zij hier last van hadden.

De schade is nog niet duidelijk, aldus de woordvoerder. “Het zal nog moeten blijken in hoeverre het pand en de dakconstructie aangetast zijn.”

#Amsterdam_noord. Grote #brand in loods voormalig afvalpunt Gemeente Amsterdam bedrijventerrein Papaverweg Buiksloterham. Brand woede in kantoorruimte en kroop door naar het dak tussen golfplaten en de bitumen isolatie. @BrandweerAA zette groots in aan manschappen en voertuigen. pic.twitter.com/dfHtev3efA — Martin Damen (@martindamen58) 6 april 2022