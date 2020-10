Brand in leegstaand pand café Kadoelen in Noord

Beeld Het Parool

Vanonder de dakpannen komen grote grijze rookwolken. De brandweer is met meerdere wagens ter plaatse om de brand te blussen. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend.

Er is niemand in het leegstaande café aanwezig, aldus een woordvoerder van de brandweer.

Vermoedelijk is er asbest in het pand aanwezig. De brandweer vraagt omwonenden daarom uit de rook te blijven en de ramen en deuren te sluiten.

Het pand van Kadoelen kent een turbulente geschiedenis. Het voormalige café werd in januari vorig jaar gekraakt, waarna het een maand later werd ontruimd. Om te voorkomen dat het pand opnieuw gekraakt zou worden, liet de eigenaar het gedeeltelijk slopen. De dakkapel werd verwijderd en alle ramen werden eruit geslagen. Die sloop bleek achteraf illegaal, omdat het pand ‘beschermd dorpsgezicht’ is. Eigenaar Ferry Prud’homme heeft het pand vervolgens op verzoek van de gemeente weer hersteld.