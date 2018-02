Brand in keuken van restaurant in West

De brandweer kreeg rond 13.30 uur een melding. Hoe de brand in de keuken is ontstaan, is niet duidelijk.



Het vuur werd via de het afvoerkanaal verder de keuken in verspreid waardoor er een flinke rookontwikkeling onstond. Hierdoor was de brand moeilijk te bestrijden, zegt een woordvoerder van de brandweer.



Tijdens de brand waren geen gasten in het restaurant aanwezig. Meerdere omliggende woningen zijn ontruimd. De bewoners zijn opgevangen in een horecazaak verderop.