Brand in afzuigkanaal restaurant Bilderdijkstraat

De middelgrote brand ontstond in het afzuigkanaal van het restaurant en was al snel onder controle.



Iedereen die in het restaurant aanwezig was, was op tijd buiten.



Enkele bewoners boven het restaurant moesten hun huizen uit vanwege de rook. Ondanks dat de brand onder controle was moesten zij wachten totdat hun woningen waren gecontroleerd. Iets voor 23.00 uur meldde de brandweer dat alle bewoners weer terug konden naar hun woning.



Tram 3 en 12 reden tijdelijk om vanwege de brand.



Café Oslo

Ongeveer twee weken geleden ontstond ook al een brand in het afzuigsysteem van café Oslo in Zuid. Toen had de brandweer echter drie uur nodig om de brand te blussen. Dinsdagavond was de brand veel sneller te traceren en doven, zegt een woordvoerder van de brandweer.



Brand in het afzuigsysteem ziet de brandweer vaker, aldus de woordvoerder. In sommige gevallen kan dat komen doordat bijvoorbeeld wat vuil in het systeem vlam vat door een vonkje dat overspringt vanaf het gasfornuis.



Wat precies de oorzaak was in dit restaurant wordt onderzocht.