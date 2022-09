Brand bij restaurant in Amsterdam-Zuid, omwonenden geëvacueerd

Beeld iStockphoto/Getty Images

Hulpdiensten werden rond 03.20 uur gealarmeerd dat er een brand was. AT5 meldt dat de brand woedde in eetcafé De Nijl. Volgens de brandweer was de brand snel onder controle, maar is er desondanks veel schade aan het pand ontstaan.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de recherche onderzoekt of er sprake is van brandstichting. “Dat kunnen we nog niet met zekerheid zeggen,” aldus de woordvoerder.