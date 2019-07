Brand bij bedrijf in Westelijk Havengebied

De brand die rond het middaguur begon bij NSM plastic recycling, kreeg aanvankelijk van de brandweer de kwalificatie ‘grote brand’, waardoor er met veel wagens werd uitgerukt.

De enorme rookontwikkeling die kort na de brand boven het Westerlijk Havengebied hing, is inmiddels sterk afgenomen. Het vuur is echter nog niet onder controle, laat een woordvoerder van de brandweer weten. “De brand zit in de constructie en de dakconstructie.”

De grote zwarte rookwolk was vrijdagmiddag van ver te zien. Het gaat volgens de woordvoerder om een bedrijf dat plastic recyclet. “Het bedrijf is in oprichting, dus het gaat niet om een loods vol recyclematerialen.” Er zijn geen gewonden gevallen.

De brandweer adviseert omwonenden die toch last hebben van de rook om ramen en deuren gesloten te houden.

