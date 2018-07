Brand bij bedrijf in Sloten onder controle

De brandweer is ter plaatse en heeft het vuur onder controle. Er was niemand aanwezig in het pand en er is niemand gewond geraakt. De oorzaak is nog onbekend.



Er is behoorlijke schade volgens een woordvoerder. Alle ramen op de eerste verdieping zijn gesprongen. Over de exacte omvang van de schade kan de brandweer nog geen uitspraken doen.



De brandweer adviseert ramen en deuren te sluiten in verband met de rook.