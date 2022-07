Brand bij bedrijf in Amsterdamse haven waarschijnlijk veroorzaakt door batterij

De brand vond vrijdag plaats bij HKS Metals en recycling aan de Kwadrantweg, in het havengebied. Beeld Kim van Dam/ANP

Dat bevestigt Tom Verhoeven, vestigingsdirecteur van HKS Metals, na berichtgeving van AT5. Hij wijst naar oplaadbare ion-lithium batterijen als de boosdoener. “Die horen niet in onze metaalstroom thuis.” Dit soort batterijen zitten in apparaten waarvan het gebruik de laatste jaren een vlucht heeft genomen, zoals elektrische fietsen. “Die kunnen allemaal dit soort branden doen veroorzaken.”

De omgevingsdienst Noordzeekanaal, die verantwoordelijk is voor het toezien op de naleving van milieuregels, heeft vragen voor verder onderzoek aan HKS gesteld, bijvoorbeeld wat de directe oorzaak van de brand is en welke stoffen er zijn vrijgekomen. Zo wil de dienst de schade voor het milieu goed in beeld krijgen. Daarnaast wil de dienst weten welke maatregelen HKS heeft genomen om de gevolgen van de brand te beperken en wat er gedaan wordt om een volgende brand te voorkomen.

Brandpreventie

Verhoeven benadrukt tegenover AT5 dat het bedrijf probeert om dit soort ongevallen te voorkomen. Het gebruikt onder meer hittedetectiecamera’s om warmtebronnen op te sporen en blussystemen om direct in te grijpen mocht het toch fout gaan. “We besteden honderdduizenden euro’s per jaar aan brandbestrijding en -detectie, maar soms glipt er iets doorheen.”

Het was niet voor het eerst dat er brand uitbrak bij HKS Metals. In 2014, 2016 en 2017 moest de brandweer ook in actie komen. Bij de laatste brand was er ook sprake van ‘flinke rookontwikkeling’.