Brand bij afvalverwerker Renewi in Westpoort

Het is de tweede keer in korte tijd dat een brand uitbrak in Westpoort. Beeld ANP XTRA

Volgens een woordvoerder van de brandweer is de brand ontstaan doordat een stapel matrassen vlam heeft gevat. Een grote rookwolk torende boven het bedrijf aan de Kajuitweg in Westpoort uit. De brandweer liet omstreeks 16.00 uur via Twitter weten de brand onder controle te hebben. Iets na 5 uur werd het sein brand meester gegeven.

De brandweer adviseerde mensen die last hebben van de rook ramen en deuren dicht te doen en de ventilatie uit te zetten. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De oorzaak is nog onduidelijk.

De brandweer is nog bezig met het blussen van de brand bij afvalverwerkingsbedrijf #Renewi . Er komt nog veel rook vrij. Heeft u last van de rook? Sluit ramen, deuren en schakel ventilatie uit. Brandweer AA

Opvallend: vorige maand brak er ook al brand uit bij Renewi. Het vuur woedde toen in een berg met grofvuil en bedrijfsafval. De brandweer was toen de hele nacht bezig om de brand te blussen.

Het is ook de tweede grote brand in vier dagen tijd in Westpoort. Afgelopen vrijdag was het raak bij een bedrijf aan de Amerikahavenweg in het Westelijk Havengebied.