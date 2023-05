Brand bij AEB in Westelijk Havengebied onder controle na explosie

Beeld ANP

De eerste melding van de explosie kwam om iets voor 13.00 uur bij de hulpdiensten binnen. Veertig minuten later werd er groot opgeschaald. Veel eenheden van de brandweer, politie en ambulance rukten uit. Het pand werd tijdig ontruimd.

De explosie bleek afkomstig van de gasblusinstallatie van AEB die was geactiveerd omdat brand was uitgebroken in een elektraruimte. De vlammen zorgden daar voor extreme rookontwikkeling, waardoor de brandweer lange tijd niet veilig naar binnen kon. De brandweer heeft de ruimte eerst moeten ventileren voordat zij kon blussen.

“Er is opgeschaald naar grote brand, maar dat wil in dit geval niet zeggen dat er ook een grote brand woedt. We kunnen de ruimte nog niet betreden. Het is nog niet veilig,” aldus een woordvoerder van de brandweer eerder op de middag.

De brandweer kreeg de brand rond 15.30 uur onder controle. Hierna is er nog een tijd geventileerd om de rook uit het gebouw te krijgen. Omwonenden die last kregen van de rook werd geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en eventuele ventilatie uit te zetten.

Zojuist is bij het incident bij het #AfvalEnergieBedrijf het sein brand meester gegeven. De brandweer is op dit moment bezig met ventileren om de rook uit de technische ruimte te krijgen. — Brandweer AA (@BrandweerAA) 3 mei 2023

Er is een blusleiding geklapt bij #AfvalEnergieBedrijf. Er zijn geen slachtoffers. Er is veel rookontwikkeling in een technische ruimte. Uit veiligheidsoverwegingen kan de brandweer op dit moment nog niet in de ruimte optreden. — Brandweer AA (@BrandweerAA) 3 mei 2023

De brandweer is uitgerukt naar een grote brand bij het #AfvalEnergieBedrijf in het #WestelijkHavengebied. Heeft u last van de rook? Sluit ramen, deuren en schakel ventilatie uit. Voorlichter gaat ter plaatse, meer informatie volgt. — Brandweer AA (@BrandweerAA) 3 mei 2023

