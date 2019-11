Bram Moszkowicz wil terugkeren als advocaat

Bram Moszkowicz. Beeld anp

Moszkowicz wordt geadviseerd door advocaat en oud-deken van de Orde van Advocaten in Den Haag Ernst van Win. Hij bevestigt het verzoek van Moszkowicz, maar kan en wil er inhoudelijk nog niet op ingaan omdat het verzoek nog niet in behandeling is genomen. “We zijn er nu verder op aan het studeren.” Ook Moszkowicz wil om die reden nog niet reageren.

Moszkowicz werd in 2012 geschorst omdat hij contante betalingen niet zou hebben gemeld aan de Orde van Advocaten, omdat zijn bedrijfsvoering niet duidelijk was en omdat hij diverse jaarrekeningen niet zou hebben overgelegd. Daarna trad Moszkowicz een tijdlang op als deskundige bij RTL Boulevard en probeerde hij het even in de politiek, als lijsttrekker van VNL.

Sinds een aantal jaar werkt Moszkowicz op het kantoor van Nienke Hoogervorst als juridisch adviseur. Haar kantoor is gevestigd in Hilversum, de reden waarom Moszkowicz zijn verzoek bij de Orde in de regio Midden-Nederland heeft ingediend. Mocht het verzoek worden gehonoreerd, wordt hij opnieuw beëdigd en mag hij overal weer aan de slag als strafadvocaat.