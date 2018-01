Bram Moszkowicz: 'Ik hoop ooit weer advocaat te worden'

Moszkowicz werd in 2013 uit het ambt gezet omdat cliënten klachten hadden ingediend over niet nagekomen toezeggingen, het aannemen van cash betalingen en onvoldoende rechtsbijstand.



Eerst werd hij voor 6 maanden geschorst, maar het Hof van Discipline besloot hem uiteindelijk voor het leven uit het ambt te schrappen.



Terugkeer

Maar er is een weg terug: twee jaar na geschrapt te zijn kan een voormalig advocaat aan de Raad van Toezicht vragen om opnieuw beëdigd te worden.



In 5 Jaar Later zei Moszkowicz dat hij die kans verdient. "In Nederland zijn wij er goed in, en zeker in het recht, om iemand een tweede kans te geven."



"Maar ik weet niet hoe men erop zou reageren als ik opnieuw een verzoek in zou dienen," vulde hij aan. "Men wilde mij een half jaar schorsen, maar toen werd ik voor het leven geschrapt. Ik zou het niet reëel vinden dat de uitslag weer negatief zal zijn, maar dat sluit ik niet uit."



