‘Bozetaxichauffeur’ is een ster op TikTok: ‘Mevrouw Halsema, het is klaar!’

Özdemir rijdt al 23 jaar door Amsterdam, via taxicentrale TCA. “We zijn echt nodig in deze stad, maar de taximarkt is de afgelopen jaren kapotgemaakt,” zegt hij. In tien dagen tijd werd hij vier keer bekeurd, voor in totaal zo’n 600 euro, omdat hij klanten liet in- of uitstappen op plekken waar dat niet mocht of omdat hij een verkeerde weg inreed. “Het is taxietje pesten.”

Amsterdamse taxichauffeurs demonstreerden de afgelopen maanden vaker tegen het beleid van de gemeente. Hun onvrede gaat over afgezette wegen (waardoor ze veel om moeten rijden), het steeds kleinere aantal taxistandplaatsen en ook de strenge controle door handhaving en politie.

In februari deed Özdemir mee aan een nachtelijk protest op de Dam. Hij werd, witheet, geïnterviewd door AT5: “Links bekeuring, rechts bekeuring, rechtdoor bekeuring! Wat moeten we doen? Mevrouw Halsema, het is klaar!”

Het fragment werd veelvuldig gedeeld en Özdemir besloot een TikTokaccount aan te maken. Onder de naam Bozetaxichauffeur plaatst hij video’s waarin hij de schreeuwtirade met ‘links, rechts en rechtdoor’ herhaalt, maar nu als grap. Hij maakt video’s met klanten in zijn taxi, maar ook bij zijn slager en bij zijn favoriete plek voor baklava.

Taxichauffeur for president

De video’s worden duizenden keren bekeken. Hij krijgt reacties als ‘Taxichauffeur for president’. “Ik vind het prachtig. Als ik over Plein ’40-’45 loop, zijn er zo vijf mensen die met mij op de foto willen.”

Ook onder Amsterdamse taxichauffeurs is Özdemir een begrip geworden. “Bij een demonstratie bellen ze me, want ze vinden dat ik er echt bij moet zijn. Ik zorg er altijd voor dat de demonstraties vreedzaam verlopen.” Tijdens het protest bij het Centraal Station van twee weken geleden maakte hij een video waarin hij wordt toegejuicht door tientallen collega’s.

Özdemir maakt de video’s omdat hij het leuk vindt, maar hij wil ook laten zien hoe het is om taxichauffeur te zijn in de hoofdstad. Hij nodigt burgemeester Halsema en wethouder Van der Horst (Verkeer) graag uit om een keer met hem mee te rijden. “Vanavond nog, als ze tijd hebben. Dan laat ik ze zien waar wij allemaal mee te maken hebben.”

Door de regels, afgezette wegen en bekeuringen zou hij zijn taxi zo aan de kant zetten voor een carrière als TikTokker. “Ik heb sinds twee maanden volgers, maar ik weet nog niet hoe ik daar geld mee kan verdienen. Maar als dat zou kunnen, stop ik direct als taxichauffeur.”