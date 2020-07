Boze supermarkten eisen spoedoverleg over alcoholverbod Wallen

Drukte, afgelopen weekend, op de Amsterdamse Wallen. Met een verbod op de alcoholverkoop hoopt burgemeester Halsema dat bezoekers de afstandsregels beter naleven. Beeld ANP

“Wij hebben het pas net doorgekregen,” zegt directeur Marcel Huizing van Dirk van den Broek donderdagmiddag. “Het komt voor ons als verrassing. We kijken nu met het CBL wat dit betekent.” Tot dan wil hij niet inhoudelijk ingaan op het verbod.

Donderdagochtend maakte Halsema in Het Parool bekend dat vanaf donderdag na vier uur ’s middags geen alcohol meer mag worden verkocht in winkels in het Wallengebied.

Daarmee wordt ook de Dirk van den Broek aan de Warmoesstraat getroffen. “Met evenementen heeft de burgemeester dit ook wel eens gedaan,” zegt Huizing. “Daar hebben we ons altijd netjes aan geconformeerd. Maar dit is van een andere orde. We hebben wel begrepen dat er niet meteen wordt gehandhaafd.”

Spoedoverleg

“Ik wil spoedoverleg met de burgemeester,” zegt directeur René Roorda van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). “Wij zijn onaangenaam verrast door deze maatregel, zowel de inhoud als de snelheid. “Ik heb veel begrip voor de coronamaatregelen. Die maatregelen nemen we ook in overleg met de overheid. Dat is in dit geval niet gebeurd.”

Roorda ziet ook niet de relatie van een verbod op alcohol met de drukte op de Wallen, waar het afgelopen weekend over de hoofden kon worden gelopen. “Het probleem betreft het beheer van dit gebied; het toelaten van de hoeveelheid bezoekers. Een verkoopverbod voor alcohol lost de drukte niet op. En het zorgt er ook niet voor dat iedereen zich aan de 1,5 meterafspraak houdt. Maar hierdoor is de bewoner van de binnenstad niet meer in staat een flesje wijn te halen of een biertje te kopen.”

“Wij zien in verschillende gemeentes dit soort maatregelen opduiken in het kader van corona. Iedereen wijst naar alcohol. Maar alcohol heeft hier niks mee te maken. Je moet naar de bron waar het probleem vandaan komt.”

Horeca mag wel schenken

Dat alcoholgebruik bij grote drukte overlast kan vergroten, wordt volgens Roorda met een verbod evenmin aangepakt. “Als je in het Wallengebied een biertje wil drinken, kan je nog altijd naar de horeca. In het gebied geldt toch al de regel dat je niet op straat mag drinken. Als overlast een probleem is, dan is het dus zaak goed te handhaven. Een verkoopverbod verandert daar niets aan.”

Dat de horeca wél gewoon kan blijven schenken, is voor Roorda geen issue. “Ik ga niet zwartepieten naar de horeca of naar de minisupers. Ons gaat het vooral om de reden voor deze ingreep.”

De ingreep vergroot de problemen voor winkels in het gebied. “Qua omzet is dit niet gunstig,” zegt Roberto Barsoum, mede-eigenaar van de Spar Warmoesstraat. Hij moest de maatregel in de krant lezen. “Ik heb het meteen aan mijn manager doorgestuurd. Het vergroot de omzetproblemen bij mijn winkel. Moet ik nu een rolluik voor mijn alcohol gaan neerzetten?”

Gezamenlijk toezicht

Hij pleit voor veel meer samenwerking tussen gemeente en ondernemers. “We moeten bij elkaar komen, een stappenplan opzetten en toezicht gezamenlijk regelen. Ik snap dat ze de stroom bezoekers in goeie banen wil leiden. In heel Nederland wordt die 1,5 maatregel met voeten getreden. Maar dit gaat het niet oplossen. Je moet meer hosts en handhaving inzetten, mensen aanspreken op hun gedrag. Dat is veel belangrijker, anders gaan we straks weer helemaal op slot.”

Barsoum, vooral actief als horecabaas met zo’n 30 cafés, restaurants en hotels in Amsterdam, verwacht niet dat het verkoopverbod gunstig uitvalt voor de omzet in zijn horeca. “We verdienen in mijn cafés nog steeds dramatisch. Het gebied heeft het al zwaar. het wordt alleen maar zwaarder.”

Onduidelijkheid

De haastige invoering leidt ook tot onduidelijkheid. Bij de Dirk van den Broek hangt nu een briefje dat er tussen vier uur ’s middags en zeven uur ’s avonds geen alcohol wordt verkocht. In de maatregel van Halsema is echter vastgelegd dat het verbod tussen donderdag en zondag geldt, van vier uur ’s middags tot vier uur ’s nachts (zondag tot drie uur).

Ook de afbakening van het gebied is onduidelijk. “Het gaat, zover wij nu weten, om onze vestiging aan de Nieuwmarkt en de AH To Go op het Damrak,” zegt een woordvoerder van Albert Heijn. De supermarktketen laat, ondanks dat de maatregel donderdagmiddag al is ingegaan, de alcohol nog even in de schappen. “Wij ondernemen nog even geen actie en wachten het spoedoverleg tussen CBL en de burgemeester af.”