Boze reacties over blote voetjes in de sneeuw bij kinderdagverblijf

De kinderopvang zweert namelijk bij de zogenoemde Kneippmethode, vernoemd naar de natuur­genezer die later een kruidig badoliemerk naar zich vernoemd kreeg. Volgens die filosofie stimuleren koudwaterbaden de bloeds­omloop. Daarom steken de crèchebewoners hun voetjes dagelijks even in het water voordat ze gaan slapen.



Publieke verklaring

Het weerhield facebookend Nederland er niet van in verontwaardiging over elkaar heen te buitelen, tot stilstand te komen en nog een keer over elkaar heen te vallen. Termen als 'kindermishandeling', 'schending van privacy' en 'vergunning intrekken' werden uitbundig gebruikt. Het aantal ­reacties liep op tot ver boven de 10.000.



De opvang zag zich genoodzaakt een publieke verklaring af te leggen. Alle ouders zijn op de hoogte van het gebruik van de Kneipp-methode en hadden de foto's vooraf gezien. De dreumesen had maximaal tien seconden op het sneeuwtapijt gestaan en waren daarna vredig een tukje gaan doen.