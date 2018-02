Boze reacties Johan Cruijffplein: 'Niemand had hier behoefte aan'

Het argument dat hij wel eens een kroketje bij de Febo at op het Stadionplein is te belachelijk voor woorden

Maar die vraag wordt vol verontwaardiging gepareerd: 'Wat heeft Johan Cruijff met de Olympische Spelen van 1928, de historische context, en de naamgeving van deze buurt te maken?'



De binding waarover gemeente het heeft, is vergezocht, en bij lange na niet genoeg reden voor een naamswijziging, is de kern van de reacties. Het Stadionplein hoort bij de Stadionbuurt. 'Het argument dat hij wel eens een kroketje bij de Febo at op het Stadionplein is te belachelijk voor woorden en doet aan een 1-aprilgrap denken.'



Historische context

Dát Cruijff een eerbetoon verdient, daarover zijn de meesten het wel eens. 'Maar het college gaat volledig voorbij aan de historische context van de buurt. Een Cruijffplein te midden van Griekse-en Olympische helden lijkt me nogal ongepast. Doe dat dan op de juiste plek.'



Een Cruijffboulevard bij een voetbalstadion bijvoorbeeld.



Een andere criticaster is ondanks zijn ongenoegen zijn gevoel voor humor nog niet verloren: 'Graag alle straten in Amsterdam naar Johan Cruijff vernoemen. Alleen dat doet eer aan zijn bijzondere verdiensten.'



