Boycot Paarse Vrijdag op Amsterdamse scholen: gemeente kent geen aantallen van thuisgehouden kinderen

Paarse Vrijdag is op veel scholen een heet hangijzer aan het worden. Beeld Jantien Derks

Donderdag debatteerden raadsleden over Paarse Vrijdag op Amsterdamse scholen, een dag in december waarop scholen lhbtq-acceptatie bespreken. Aanleiding voor het debat was een onderzoek van Het Parool vorige maand.

Veel gelovige ouders houden hun kinderen thuis op Paarse Vrijdag. In Amsterdam gaat dat vooral om ouders met een islamitische achtergrond. Uit het onderzoek bleek ook dat hierover verschillende gestandaardiseerde brieven rondgaan, dat ouders op scholen eisen dat homoseksualiteit helemaal niet besproken wordt en dat ze regenboogvlaggen in de klas willen verbieden.

Van VVD tot Bij1 riep het vragen op over wat de gemeente kan doen om lhbtq-acceptatie op scholen te stimuleren. Zo wilde Stijn Nijssen (VVD) weten of het een optie was Paarse Vrijdag te verplichten op basis- en middelbare scholen. Hij werd door Sheher Khan (Denk) en Dinah Bons (Bij1) teruggefloten: de gemeente gaat niet over lesstof en daarnaast, voegde Bons toe, komt Paarse Vrijdag voort uit de behoefte van leerlingen en zeker niet van bovenaf.

Wifi-wachtwoord

Een vraag was welk standpunt Denk in zou nemen, omdat een gedeelte van het electoraat van de partij islamitisch is en ook worstelt met lhbtq-acceptatie. Zo stelde Denk landelijk vragen over ‘De Week van de Lentekriebels’, een nationale week waarin les wordt gegeven over onder andere relaties en seksualiteit.

Sheher Khan wees op de ingewikkeldheden die een dag als Paarse Vrijdag meebrengt vanwege onwetendheid bij ouders. Hij zei zich ook in te zetten voor lhbtq-acceptatie en pleitte voor ‘betere voorlichting’ waar nodig. Khan: “Het gaat om mensen die meedraaien en mensen die niet meedraaien in de veranderende samenleving. Ouders die ik spreek denken bij sommige lhbtq-termen dat het gaat om een nieuw wifi-wachtwoord.”

Dat schoot in het verkeerde keelgat van Nijssen, die het een ‘hele slechte beeldspraak’ vond. Eerder had de VVD’er al gezegd dat het verzet tegen Paarse Vrijdag voortkomt uit de radicaal islamitische hoek en uit de extreemrechtse hoek.

Khan: “Het gaat om wat ik hoor. U zet ouders die hun kinderen thuishouden allemaal weg als radicaal islamitische ouders.” Wethouder Touria Meliani (Diversiteit) keurde de vergelijking van Khan af, maar zei ook het niet over groepen te willen hebben, ‘maar over mensen’.

Nieuw debat nodig

Ondertussen is nog veel onduidelijk. Zo wist wethouder Meliani niet hoeveel kinderen er thuisgehouden worden. Wel zei ze dat collegawethouder Marjolein Moorman (Onderwijs) in gesprek is met scholen en dat de GGD een dialoogtafel heeft georganiseerd met basisscholen.

Op 31 mei wordt het onderwerp verder besproken en deelt Moorman haar bevindingen.